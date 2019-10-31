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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاعر كويتي: هنيئا للإمارات بأبطالها وحفظ الله من لازالوا بمهمتهم في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019
أبو ظبي عدن - الخليج 365
قال الشاعر الكويتي، ورئيس تحرير مجلة وضوح، حمد عبدالكريم السعيد، اليوم الخميس، "هنيئاً للإمارات بأبطالها وحفظ الله من لازالوا بمهمتهم في اليمن".
وكتب السعيد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "أبطال الإمارات بعد أن أنهوا مهمتهم المشرفة في عدن التي نفخر بها عرب وخليجيين".
وتابع "بعد أن جسدوا مفهوم الأخوه بمساندة أشقائهم في اليمن يعودون لأرض الوطن شامخين تصافحهم القلوب قبل الأيدي وتفاخر بهم القيادةقبل الشعب".
واختتم "هنيئاً للإمارات بأبطالها وحفظ الله من لازالوا بمهمتهم في اليمن الشقيق".
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