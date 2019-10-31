سكرتير رئيس الانتقالي: تحالف إخواني إيراني سيفشل أمام صمود القوات المسلحة الجنوبية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019 عدن أبين - الخليج 365 تحدث السكرتير الصحفي لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، زيد الجمل، عن مساعي حزب الاصلاح فرع تنظيم الإخوان في اليمن لعرقلة المساعي التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتوحيد القوى في مواجهة المليشيات الحوثية وتحرير العاصمة اليمنية صنعاء".

Advertisements وكتب الجمل في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "تحالف إخواني إيراني سيفشل أمام صمود القوات المسلحة الجنوبية وكل يوم تتكشف اوراقهم امام التحالف العربي". وبين أن" تحركات مسلحين حزب الاصلاح في أبين الجنوبية بتزامن مع هجوم مكثف للمليشيات الحوثية الايرانية في شمال الضالع". وذكر أن كل ذلك لعرقلة التوقيع على اتفاق الرياض ولن يستطيعوا ذلك قد يحصل تأجيل لتوقيع لتعامل مع الموقف على الارض".

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