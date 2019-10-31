تفاصيل - جبايات مالية حوثية على المدارس والطلاب والمواطنين بإب بذكرى المولد النبوي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019

إب - الخليج 365

تواصل مليشيا الحوثي بمحافظة إب "وسط اليمن" إستغلال المولد النبوي كمناسبة دينية لنهب التجار والمواطنين بمختلف مديريات المحافظة.



وفرضت المليشيا الحوثية مبالغ مالية على إدارة المدارس الحكومية والأهلية بالمحافظة، فضلا عن فرضها على طلاب المدارس جبايات بإسم المولد النبوي.

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وبحسب المصادر التربوية فإن مليشيات الحوثي فرضت على جميع طلاب مدارس مديرية جبلة مبلغ خمسين ريال دعما للمولد النبوي، وطالبت مدراء المدارس بتسليم المبالغ المالية إلي المركز التعليمي بالمديرية بحسب أعداد الطلاب الذين رفعت أسماءهم بكشوفات المدارس إلى مكتب التربية بالمديرية والمحافظة، وسط رفض طلابي واسع لتلك الجبايات وإستياء كبير لدى أولياء الأمور جراء سطو المليشيا على مصروف أبنائهم.

وأفادت المصادر أن إجمالي عدد مدارس مديرية جبلة 95 مدرسة بها 55000 طالب وطالبة، والمليشيا تسعى لجبايات عليهم تصل إلى 3 مليون ريال، فضلا عن إجبار إدارة المدارس دفع مبلغ 50 ألف ريال على كل مدرسة من المبالغ التي تفرق على الطلاب للمعلمين الذين أوقفت المليشيا مرتباتهم للعام الرابع على التوالي.

وقالت مصادر تربوية إن مليشيا الحوثي فرقت مبلغ "مائة ريال" على كل طالب في مدرسة الخير الكائنة بسائلة جبلة جنوب مدينة إب، دعما لما تقول بأنه مناسبة "المولد النبوي"، في واحدة من أبرز الممارسات التي تدل على همجية وقبح المليشيا، حيث لم تكتفي بنهب التجار والمواطنين، بل امتدت أيادي المليشيا لجيوب الطلاب لسرقة مصروفهم اليومي.

وأجبرت مليشيات الحوثي المدارس الأهلية والحكومية بإقامة فعاليات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف،وتجبر طالبات المدارس على لبس اللون الأخضر، الذي تستخدمه المليشيات الشيعية في مختلف البلدان، والمستورد من إيران كشعاراً للمظلومية.

وفي مديرية جبلة أيضا فرضت مليشيا الحوثي الإنقلابية جبايات وإتاوات مالية كبيرة على المواطنين والتجار في عزلة وراف بمديرية جبلة جنوب غرب مدينة إب، دعما لما تقول إنه بمناسبة المولد النبوي في ظل تدهور اقتصادي ومعيشي وأوبئة تنتشر في أوساط المواطنين بفعل الإنقلاب والحرب التي تشهدها البلاد.