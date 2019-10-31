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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إعلامي مشيداً بدور القوات الإماراتية باليمن: بطولاتكم شمس لا يحجب نورها صوت الظلام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019
أبو ظبي عدن - الخليج 365
أشاد الإعلامي، فيصل بن حريز، اليوم الخميس، ببطولات القوات المسلحة الإماراتية وجهودها باليمن.
وكتب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "هل يمكن أن يُنسى مشهد البطولات الخالدة التي قدمتموها؟"
وتابع "قصص شجاعتكم ستروى وتسمع من عدن إلى أقصى اليمن".
ومضى "انظروا إلى الشمس هل يمكن أن ينكر أي جاحد نورها! بالتأكيد لا"..
واختتمت" بطولاتكم شمس لا يحجب نورها صوت الظلام".
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