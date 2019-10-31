إعلامي مشيداً بدور القوات الإماراتية باليمن: بطولاتكم شمس لا يحجب نورها صوت الظلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019

أبو ظبي عدن - الخليج 365

أشاد الإعلامي، فيصل بن حريز، اليوم الخميس، ببطولات القوات المسلحة الإماراتية وجهودها باليمن.

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وكتب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "هل يمكن أن يُنسى مشهد البطولات الخالدة التي قدمتموها؟"

وتابع "قصص شجاعتكم ستروى وتسمع من عدن إلى أقصى اليمن".

ومضى "انظروا إلى الشمس هل يمكن أن ينكر أي جاحد نورها! بالتأكيد لا"..

واختتمت" بطولاتكم شمس لا يحجب نورها صوت الظلام".