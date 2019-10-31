جنوبيون يطلقون هشتاق #الوفاء_والشكر_للامارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019

عدن - الخليج 365

اطلق ناشطون جنوبيون هشتاق #الوفاء_والشكر_للامارات بالتزامن مع اعلان دولة الامارات سحب قواتها من عدن وتسليمها للقوات السعودية.

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ورصد "الخليج 365"، تغريدات بعض الناشطين الذين قالوا ان هذا الهشتاق يأتي تقديراً لتضحيات دولة الامارات في في اليمن بشكل عام وعدن بشكل خاص.

حيث كان لهذه القوات دور كبير في تحرير عدن من مليشيا الحوثي وتأمينها وتطبيع الحياة فيها خلال السنوات الماضية .

الهشتاق وعقب اطلاقه بدقائق اجتاح موقع تويتر وغرد فيها قيادات جنوبية واعلاميين وناشطين من مختلف المحافظات الجنوبية.

القيادي الجنوبي المحامي يحيى غالب قال في تغريدة " بيان مؤثر للقوات المسلحة الاماراتية عن انتهاء مهمة قواتها في عدن بيان مهذب وراقي ويشرح التضحيات الاماراتيه بتواضع ويجعل شلالات دماء ابطال الامارات فرض واجب تم تقديمه بسخاء ستظل الامارات مسكونه بقلب كل شريف ولا ينكر جهدها الا عدو وحاقد وارهابي ".