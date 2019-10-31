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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محلل جنوبي: الإمارات أثبتت كذب وزيف الإعلام الإخونجي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019
عدن - الخليج 365
قال الباحث والمحلل السياسي والعسكري الجنوبي الدكتور علي صالح الخلاقي إن الامارات أثبتت كذب وزيف الإعلام الإخونجي.
وأضاف الخلاقي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - إن ن الاعلام الاخوانجي صور تواجدها في الجنوب كقوات احتلال وهي التي قدمت التضحيات والدعم العسكري لانقاذ شعبنا من غزو الحوثيين وغادرت دون أن تسحب معها شجرة دم الأخوين ولم تنقل ميناء عدن.
وتابع "سنسمع قريبا لذات الإعلام نفس الأسطوانه عن القوات السعودية التي حلت محل القوات الإماراتية وقد بدأت بوادر ذلك".
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