شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثية تجدد استهداف مواقع المشتركة في حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019 الحديدة - الخليج 365 استهدفت مليشيات الحوثي الإرهابية مواقع القوات المشتركة في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة في إطار خروقاتها اليومية للهدنة الأممية.

Advertisements وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات إستهدفت مواقع القوات المشتركة في مديرية حيس بالاسلحة المتوسطة بشكل كثيف منذ ساعات الصباح الأولى حتى وقت الظهيرة. واضافت المصادر أن عناصر المليشيا فتحت نيران أسلحتها الرشاشة على مواقع القوات المشتركة. كما استهدفت مواقع أخرى بالأسلحة الرشاشة. يذكر أن مليشيات الحوثي تواصل مسلسل خروقاتها وإنتهاكاتها للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة للقضاء على مبادرة السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثية تجدد استهداف مواقع المشتركة في حيس جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.