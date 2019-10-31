عاجل : فرنسا تصدر عدة قرارات بحق تركيا وخارجية الأخيرة تستنكر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019

الخليج 365

أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا الى الرأي العام اليوم الخميس , استنكرت فيها إدانة مجلس الشيوخ الفرنسي والجمعية العامة الفرنسية عملية ’’ نبع السلام’’ التي تسميها الاكراد بنبع الإرهاب في شمال سوريا.



وقالت وزارة الخارجية التركية في بيانها ’’ ندين بشدة القرارات التي اتخذها مجلس الشيوخ الفرنسي والجمعية الوطنية بشأن عملية ربيع السلام’’.

واتهم البيان فرنسا بأنها كانت تريد إقامة دولة إرهابية ونتيجة احباطها تقوم بإصدار هكذا قرارات ’’ من المفهوم جيدًا أن فرنسا اتخذت هذا القرار كنتيجة للإحباط الذي عانت منه فرنسا في محاولة لإقامة دولة إرهابية في سوريا’’ في إشارة الى دعم فرنسا للإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية ضمن حملة محاربة داعش الإرهابي ضمن التحالف الدولي.

وصاغت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية، مارييل دي سارنيز، في مجلس النواب الفرنسي، مشروع قرار صادق عليه جميع البرلمانيين.

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وقالت مارييل دي سارنيز متحدثةً قبل الانتخابات: “إننا ندين بشدة هجمات تركيا على شمال وشرق سوريا”. ودعت إلى وضع حد للهجمات.

وتحدثت المسودة، عن الكفاح الفريد لقوات سوريا الديمقراطية ضد عصابات داعش وكررت التأكيد على “الدعم اللانهائي” لإدارة قوات سوريا الديمقراطية.

كما طُرح في مشروع القانون الجرائم المنافية للإنسانية التي ارتكبها الجيش التركي خلال هجمات الاحتلال.

وقالت مارييل دي سارنيز: إن “الإدانة التي صوتنا عليها بالإجماع اليوم يجب استبدالها بالعمل الحاسم”. وذكرت أيضاً أنه يجب على فرنسا وأوروبا تحديد أفكارهما وأنشطتهما فوراً.

كما تحدث ممثلو الأحزاب في المجلس عن المسودة وأدانوا بشدة هجمات الاحتلال التركي. ودعا ممثلو الحزب الحكومة الفرنسية إلى عدم التزام الصمت.

وبدوره رحب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان بقرار المجلس، قائلاً إن على أوروبا أن تتخذ خطوة جادة في هذا الوضع الاستراتيجي.

وكان مجلس الشيوخ الفرنسي، الغرفة البرلمانية الثانية، قد أقر في وقت سابق خطة مماثلة تدين غزو تركيا ودعت فرنسا إلى التدخل في أوروبا وفي الساحة الدولية.