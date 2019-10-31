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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل .. قرار هام لإثيوبيا بشأن سد النهضة بعد اجتماع الرئيس المصرى ونظيرة الاثيوبي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019
الخليج 365
أعلنت إثيوبيا، مشاركتها في مفاوضات "كسر الجمود حول سد النهضة"، مع مصر والسودان، يوم 6 نوفمبر المقبل بواشنطن.
وجاء ذلك القرار، عقب أيام قليلة، على اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد في موسكو.
وقال نبيات جيتاتشو، المتحدث الرسمي باسم الخارجية، اليوم، في مؤتمر صحفي، إن "إثيوبيا ستشارك في المفاوضات المرتقبة التي ستجريها الدول الـ3 المتعلقة بسد النهضة، مضيفًا أن "الولايات المتحدة دعت وزراء خارجية الدول الـ3 للاجتماع في واشنطن"، دون مزيد من التفاصيل.
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