شكرا لقرائتكم خبر عن أوامر مباشرة من محمد بن سلمان بشأن جواسيس الحوثي في السعودية وهذا مصير ملايين اليمنيين المغتربين والمقيمين في المملكة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - كشف مصادر،عن صدور قرار عاجل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بشأن جواسيس ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران داخل السعودية.

وأفادت المصادر، بأن محمد بن سلمان، وجه الجهات الأمنية وأجهزة الاستخبارات باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الجالية اليمنية، لكشف المتورطين في تزويد ميليشيا الحوثي بمعلومات حساسة.

يأتي هذا بالتزامن مع مزاعم الحوثيين حول وجود تعاون داخلي معهم من السعودية يساندهم في شن هجماتهم على المملكة ما يعتبره الكثيرون، تحريض حوثي مباشر لاستهداف اليمنيين في المملكة.

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