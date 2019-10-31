"الخليج 365" ينشر الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019

عدن - الخليج 365

ينشر "الخليج 365"، الطقس المتوقع للفترة من الساعة 16:00 تاريخ 31/10/2019م حتى الساعة 16:00 تاريخ 01/11/2019م.



ووفق المركز الوطني للأرصاد الجوية، فإن الطقس بالمرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، أجواء صحوة الى غائمة جزئياُ بسحب ركامية تتخللها خلايا متفرقة من السحب المزنية على الأجزاء الغربية المحاذية لسهل تهامة في فترة ما بعد الظهر،بينما تكون باردة مع تكون الشابورة المائية أثناء الليل والصباح الباكر.

أما المناطق الساحلية، السواحل الجنوبية والشرقية، أجواء صحوة الى غائمة جزئيا ،والرياح شمالية شرقية الى جنوبية غربية تتراوح سرعتها من 06 الى 16 عقدة.

Advertisements

والسواحل الغربية، أجواء صحوة الى غائمة جزئيا مع تشكل قطع من السحب الركامية المتفرقة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية تتراوح سرعتها من10 إلى 20 عقدة مثيرة للاتربة والرمال على الاجزاء الجنوبية منها.

وفي ارخبيل سقطرى، أجواء غائمة جزئياً . والرياح جنوبية غربية تتراوح سرعتها ما بين 10 الى 25 عقدة.

والمناطق الصحراوية: أجواء صحوة بوجة عام تميل الى البرودة اثناء الليل والصباح الباكر، والرياح شمالية شرقية, خفيفة الى معتدلة تتراوح سرعتها ما بين 05 الى 18 عقدة .

ونبه المركز الوطني للأرصاد الاخوة الصيادين ومرتادي البحر في السواحل الشرقية وحول ارخبيل سقطرى من اضطراب البحر و ارتفاع الموج وسواء الاحوال الجوية.

كما حذر الموطنين في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة اثناء المساء و الصباح الباكر، و سائقي المركبات في المنحدرات الجبلية الغربية من تدني الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الشابورة او الضباب.