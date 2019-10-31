أوقاف تعز تلغي عقود الايجار في الساحات الملاصقة للقباب والمساجد الأثرية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019 تعز - الخليج 365 أصدر مكتب الأوقاف والإرشاد بتعز القرار الإداري رقم 14 لسنة 2019م بشأن إلغاء عقود الإيجارات للأراضي البيضاء الواقعة في حرم المساجد والقباب الأثرية.

Advertisements ويأتي هذا بناءاً على مخرجات الإجتماع الإداري لمكتب الأوقاف والإرشاد بتعز والمنعقد منتصف شهر أكتوبر الجاري. يأتي هذا القرار بالتزامن مع خطوات جادة قام بها المكتب بهدف ضبط العمل الإداري وتطويرة وزيادة الرقابة والإشراف على عقود الإيجارات بكافة انواعها واشكالها والمحافظة على المساجد والقباب والمعالم الأثرية بالمدينة. كما دعاء مكتب الأوقاف والإرشاد بتعز السلطة المحلية بالمحافظة للقيام بدورها في المحافظة على المظهر العام للمساجد والقباب والمعالم الأثرية بالمدينة ومنع البناء فيها.

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