محافظ إب يكشف هدف الحوثيين من إثارة  الصراعات بين القبائل 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019
إب - الخليج 365
كشف محافظ إب، عن هدف مليشيا الحوثي من إثارة الصراعات بين القبائل.
وقال محافظ إب اللواء عبد الوهاب الوائلي "إن مليشيا الحوثي تقوم بإثارة النعرات والصراعات بين القبائل بهدف السطو على ممتلكات المدنيين، إضافة إلى تدمير مؤسسات الدولة الخدمية خصوصاً المستشفيات".
وأضاف "إن ما تمارسه المليشيا الانقلابية المدعومة من إيران عمل ممنهج يهدف إلى تدمير التعاون والتكافل بين القبائل وتحويلها إلى مجتمعات متناحرة يسهل السيطرة عليها" وفقا لتصريحات نقلتها صحيفة "عكاظ".
وأشار إلى الاشتباكات بين أسرتي المروعي التي دعمها الحوثيون بالسلاح وأسرة الرشيدي التي سقط فيها قتيلان وعدد من الجرحى" وعزا ذلك إلى خشية المليشيا من تحركات أبناء إب خصوصاً بعد وصول قوات الشرعية إلى تخوم المحافظة.
وحذر الوائلي من أن المليشيا تتعمد نشر الفوضى والانفلات الأمني في المحافظة وتمارس عبر عصاباتها عملية السطو على الممتلكات بما فيها أراضي الدولة التي تشكل الغالبية من الأراضي الزراعية في المحافظة، فضلاً عن الابتزاز المالي وفرض الإتاوة على المزارعين، متوعداً بمحاسبة كل من سفك الدماء في إب.
ووجه المحافظ تحذيرا إلى اليمنيين من شراء أراضي الدولة أو المتاجرة فيها، موضحاً أنها لاغية ولا سند قانوني لها وسيتم استعادة كل أملاك الدولة حتى وإن جرى البناء عليها.
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