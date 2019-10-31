شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الحكومية تحبط هجوما حوثيا شمال تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أحبطت القوات الحكومية، هجوما حوثيا في الجبهة الشمالية لمدينة تعز.



وقالت مصادر عسكرية إن القوات الحكومية صدت الهجوم الذي شنته مليشيات الحوثي على مواقعها في الدفاع الجوي.

وأضافت أن القوات كبدت المليشيات خسائر في الأرواح والعتاد العسكري، وأجبرت المليشيات على التراجع.

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