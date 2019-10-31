46 خرقا حوثيا خلال ال 24 ساعة الماضية في مناطق متفرقة بالحديدة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019

الخليج 365 - علي كامل:

ارتكبت مليشيا الحوثي خلال ال 24 ساعة الماضية، 46 خرقا في مختلف مناطق محافظة الحديدة.



حيث تواصل مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا خروقاتها وإنتهاكاتها للهدنة الأممية في مختلف جبهات القتال بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، في تحدي واضح وصريح للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار وتخفيض التعصيد العسكري بالمدينة.

وقال مصدر في وحدة الرصد والمتابعة للقوات المشتركة إن مليشيات الحوثي إرتكبت خلال ال 24 ساعة الماضية 46 خرقا وانتهاك على مواقع القوات المشتركة والأحياء السكنية في عدد من مناطق ومديريات محافظة الحديدة في إطار مسلسل خروقاتها اليومية للهدنة الأممية في محاولة للقضاء على إتفاق السويد الذي ينص على إعادة الإنتشار وإنسحاب المليشيات من موانئ ومدينة الحديدة.

وأكدت وحدة الرصد أن المليشيات إستهدافت مواقع متفرقة للقوات المشتركة في مديريات (الدريهمي _التحيتا -بيت الفقية_حيس )إضافة إلى إستهداف المدنيين المارة في الأسواق والطرقات في مديرية حيس بالأسلحة المتوسطة والرشاشة وسلاح القناصة.

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وأوضحت وحدة الرصد والمتابعة أنه تم رصد خروقات وإنتهاكات المليشيات الحوثية خلال 24 الساعة الماضية على النحو التالي :

_رصد 6 خروقات إرتكبتها مليشيات الحوثي على مواقع القوات المشتركة شرق مديرية التحيتا _وفي مناطق الطور والجبلية التابعة لمديرية التحيتا تم رصد 9 خرقات وإنتهاكات إرتكبتها المليشيات على مواقع القوات المشتركة بالأسلحة الرشاشة

_وفي منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقية تم رصد 13 خرق وإنتهاك إرتكبتها المليشيات على مواقع القوات المشتركة بالأسلحة المتوسطة

_وفي مديرية حيس فقد إرتكبت مليشيات الحوثي 11خرقا وإنتهاك إستهدفت مواقع القوات المشتركة والأحياء السكنية بالمدينة والمارة من المدنيين

_وفي مديرية الدريهمي تم رصد 8 خروقات وإنتهاكات إرتكبتها مليشيات الحوثي على مواقع القوات المشتركة.

يذكر أن المليشيات تواصل مسلسل خروقاتها وإنتهاكاتها للهدنة الأممية في تصعيد واضح بانها جماعات لا ترغب في السلام ولم تلتزم بكل الأتفاقات الدولية التي وقعت عليها.