صحيفة: يثبت معرض الشارقة للكتاب بأن عناوين الشارقة الثقافية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019

الشارقة - الخليج 365

كتبت صحيفة خليجية، تبدع الشارقة دائماً في اختيار عناوين مواسمها الثقافية، وأبرزها معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي تتخذ دورته الـ 38 من شعار "افتح كتاباً..



وأضافت صحيفة" الاتحاد " الصادرة اليوم الخميس تابعها" الخليج 365"تفتح أذهاناً"، مرشداً لفعاليات متصلة، تحاكي اهتمامات الكبار، وتلبي احتياجات الصغار، وتجيب عن أسئلة المختصين في عالم الكتابة والنشر والإبداع وهو ما عبر عنه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، خلال افتتاح المعرض، بقوله: "إن الثقافة بنت الصبر، ومشوار الثقافة لم يكن مجرد خيار، بل السبيل الوحيد للوصول إلى الهدف المنشود".

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وقالت بهذه الكلمات لخص سموّه مشواراً طويلاً، بدأ من كلمة طيبة خطها يراع مؤمن بقوة الكلمة وحكمتها، وسلك درباً احتشد بمحطات اشتركت في تشييدها أقلام وعقول وطموحات، تنتمي إلى عدة أجيال، وانفتحت على محطة رائدة اسمها "الشارقة عاصمة عالمية للكتاب".

وأضافت نعم، الشارقة حققت مكانتها، وامتلكت إمكانياتها، عن طريق لم يكن سهلاً، ولكنه أيضاً لم ينحرف في منزلقات تحرفه عن الهدف المنشود.

فالشارقة اليوم، تحضر في كل العواصم، باسمها، وبصفتها، وبنوعية ما تقدمه لعالم الثقافة والإبداع، وهو عالم يكون عادة عند غالبية الدول في أسفل سلّم الأولويات، وينال من رصيد التنمية الحصة الأصغر.

وتابعت أثبتت الشارقة، وبالمشروع الذي يقوده صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، أن الثقافة هي الوجه الحقيقي لما يسمى "القوة الناعمة"، وأن إشعاع النفوذ الذي يتحقق بالكلمة أقوى من أي نفوذ يتسلح بأدوات التخريب والدمار، وأن من يقرع أبواب المعرفة فإنه ينسج آفاق الانفتاح والتفاعل والحوار، مع الذات ومع الآخر.

وقالت "الاتحاد" في ختام افتتاحيتها مرة جديدة يثبت معرض الشارقة للكتاب، بأن عناوين الشارقة الثقافية، ليست مواسم محدودة المكان، محددة الزمان، ولكنها حراك دائم ومتجدد نحو كل جديد