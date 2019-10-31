شكرا لبحثكم عن خبر قبل قليل : الملك سلمان وولي العهد يوجهان رسالة مفاجئة إلى اردوغان .. شاهد ماجاء فيها؟! والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - الرياض - وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، الاثنين، رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتأتي رسالة "الملك سلمان" ومحمد بن سلمان، على وقع التوترات المتزايدة بين السعودية وتركيا بسبب خلافات على ملفات إقليمية، والتي كان آخرها العملية العسكرية التركية في سوريا "نبع السلام".

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن "الملك سلمان" ومحمد بن سلمان بعثا برقيتين منفصلتين إلى "أردوغان" لتهنئته بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية.

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وذكرت "واس"، أن "الملك سلمان" ومحمد بن سلمان، أعربا "عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته (أردوغان)، ولحكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيق إطراد التقدم والإزدهار".

وتأتي الرسالتين المفاجئتين من "الملك سلمان" ومحمد بن سلمان إلى "أردوغان"، بعد أن تعمقت الخلافات السعودية - التركية بسبب سوريا، وشن أنقرة حربًا ضد الميليشيات الكردية الانفصالية.

وقادت السعودية الأسابيع الماضية، حملة دبلوماسية عربية في جامعة الدول العربية لإدانة عملية "نبع السلام" التركية في سوريا، ولمطالبة أنقرة بحسب قواتها بزعم انتهاك "السيادة السورية".

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