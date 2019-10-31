وكيل وزارة الخارجية والسفير الصيني لدى اليمن يستعرضان التطورات المحلية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019 الخليج 365 ـ متابعات بحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش اليوم مع السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها والتنسيق بين مواقف البلدين تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية.

Advertisements ووفق وكالة "سبـأ" فقد استعرض بجاش تطورات الأوضاع على الساحة المحلية وجهود عملية السلام في اليمن ، مثمناً في ذات السياق دعم الصين لليمن على كافة المستويات. بدوره، أكد السفير الصيني دعم بلاده الدائم للحكومة الشرعية ووقوفها إلى جانب اليمن وجهود تحقيق السلام، معرباً عن تطلعه إلى عودة الأمن والاستقرار والحفاظ على سلامة ووحدة الأراضي اليمنية، لافتاً أيضا إلى استمرار جهود الصين الإنسانية للشعب اليمني.

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