شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الخميس، الموافق 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وهي كالتالي:

صعدة.. التحالف يشن 3 غارات على مواقع للمليشيا في باقم الحدودية https://www.elyamnelaraby.com/430843/ الإمارات شريك وفي لليمن.. ودور إنساني على مختلف الأصعدة https://www.elyamnelaraby.com/430849/ هكذا أنهت الإمارات أسطورة القاعدة في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/430850/ محللون عسكريون: الإمارات لعبت دورا محوريا في تحرير الساحل الغربي https://www.elyamnelaraby.com/430854/ البحسني ينعي سليم باشامخة مدير عام مديرية السوم https://www.elyamnelaraby.com/430856/ كيف دعمت الإمارات اليمن بالمحروقات لضمان استمرار تشغيل الكهرباء؟ https://www.elyamnelaraby.com/430858/ خبراء: تصفية الصماد كان أقسى ضربة إماراتية لمليشيا الحوثي https://www.elyamnelaraby.com/430861/ الأمن اللبناني يفتح للقوة لفتح عدد من الطرق في بيروت https://www.elyamnelaraby.com/430863/ بالأسماء.. شخصيات يمنية تتوافد للسعودية لحضور مراسيم توقيع ”اتفاق الرياض“ https://www.elyamnelaraby.com/430864/ Advertisements اختتام أولى دورات تدريب النحالين بمديرية القطن بحضرموت https://www.elyamnelaraby.com/430867/ إختتام ورشتي العمل التدريبية للشرطة النسائية اليمنية في كوالالمبور https://www.elyamnelaraby.com/430716/ تدشين توزيع مخصصات برامج حالات سوء التغذية بشبوة https://www.elyamnelaraby.com/430717/ بارحمة يطلق العمل في مشروع تركيب غرفة التبريد المركزية للقاحات بشبوة https://www.elyamnelaraby.com/430718/ انعقاد احتماع موسع لمناقشة تفعيل خطط الطوارئ لمواجهة أعصار "كيار" https://www.elyamnelaraby.com/430719/ الصيعري يناقش التسهيلات المقدمة للمغتربين اليمنيين في ميناء الوديعة البري https://www.elyamnelaraby.com/430721/ الكثيري يشيد بنتائج فريق بلادنا المشارك في بطولة "فيرست قلوبل" بدبي https://www.elyamnelaraby.com/430722/ لقاء تشاوري لمنظمات المجتمع المدني بشبام حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/430725/ مناقشة استعدادات استضافة سيئون لنهائيات الدوري التنشيطي لكرة القدم https://www.elyamnelaraby.com/430726/ إختتام ورشتي العمل التدريبية للشرطة النسائية اليمنية في كوالالمبور https://www.elyamnelaraby.com/430727/ # اليمن # صعدة # البحسني # الإمارات # الحوثي # القاعدة # حضرموت # الخليج 365 # الرياض # التحالف # بيروت # المجتمع المدني # سيئون # اليمنية # اتفاق الرياض

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