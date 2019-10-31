مليشيا الحوثي تصدم الملايين من اليمنيين بهذه الصورة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019 الخليج 365 ـ صنعاء صدم ملايين من أبناء الشعب اليمني، من استهتار الحوثيين بمكانة ومقام النبي صلى الله عليه وسلم، لدى المليشيا الحوثية.

وقامت المليشيا بتحويل مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف إلى موسم للجباية، وسرقة أموال الناس، تحت مظلة الاحتفال بتلك المناسبة. Advertisements ولم تكتف بذلك بل قامت بتدنيس اسمه ووضعه ة علي ناقلات القمامة. وأبدى كثير من اليمنيين استياءهم من أن يوضع اسم اشرف الخلق والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، علي العشرات من ناقلات النفايات والقذارات، في تصرف مشين، يكشف خداع هذه العصابة والمتاجرة باسم الرسول الكريم.

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