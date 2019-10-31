البحسني ينعي سليم باشامخة مدير عام مديرية السوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

نعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، المغفور له بإذن الله تعالى الاستاذ سليم سعيد باشامخة مدير عام مديرية السوم الذي انتقل الى رحمة الله تعالى مساء أمس .



وأعرب المحافظ عن عظيم الحزن بوفاة الاستاذ سليم باشامخة الذي أخلص في عمله إلى جانب إخوانه في السلطة المحلية بمديرية السوم في ظل الأوضاع الحالية الصعبة، مشيداً بجهود ومتابعات الفقيد من أجل توفير احتياجات مديريته ومجتمعه .

Advertisements

متقدماً بخالص التعازي باسم قيادة السلطة المحلية بالمحافظة إلى أسرته وذويه ، وسائلاً المولى تعالى بأن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

انا لله وانا اليه راجعون .