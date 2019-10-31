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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المحويت.. المليشيا تلزم المواطنين بدفع مبالغ مالية لفعالية المولد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019
الخليج 365 ـ صنعاء
قالت مصادر محلية بمحافظة المحويت، إن مشرفي مليشيا الحوثي ارغموا المواطنين على دفع مبالغ مالية في إطار استغلالهم للمولد النبوي.
وذكرت المصادر أن المليشيا أرغمت المواطنين بمدينة المحويت، عاصمة المحافظة، بدفع مبلغ 2000 ريال أو تعليق قطع القماش الخضراء على منازلهم كما قامت بفرض 100الف ريال على كل تاجر في المدينة.
ولفتت المصادر الى أن الحوثيين الزموا مالكي المعارض والمحال التجارية بطلاء البوابات باللون الأخضر بالتزامن مع توزيع منشورات ورقية لشراء قماش ذي لونين أخضر وأبيض، وخياطته كقصاصات مترابطة ونشرها بالقرب من المنازل وفي الشوارع ،بالإضافة إلى طلاء السيارات والدراجات النارية، كما يحصل في إيران.
وكانت المليشيا ألزمت، ملاك المنشآت والمحال التجارية في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، على عمل الشعارات والزينة الخاصة بفعالياتهم المسماه بـ“المولد النبوي”، في تقليد مستورد لما تشهده العاصمة الايرانية طهران.
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