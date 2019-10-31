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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. "صور حصرية" للاعتصمات التي تشهدها جزيرة سقطرى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019
الخليج 365 - خاص
حصل "الخليج 365" على صور من قلب الحدث بجزيرة سقطرى، وهي تستعد للاطاحة بالمحافظ الاخواني رمزي محروس.
ويظهر في الصور نصب أنباء الجزيرة للخيام وسط الشوارع تعبيرا عن رفضهم لسياسات الاخوان في جزيرتهم.
ويوم أمس، أفادت مصادر أن وزير الداخلية أحمد الميسري، طلب من محافظ سقطرى الإصلاحي، فهمي محروس، إزالة الخيام التي نصبها مواطنون أمام مقر المحافظة يطالبون برحيل المحافظ.
وأضافت المصادر، إن الميسري أبلغ المحافظ محروس بإنهاء الاعتصام بالقوة مهما كانت النتائج، وعدم السماح بأي فعاليات جماهيرية لأبناء الجزيرة ضد القيادات المعينة من الشرعية.
وأشارت المصادر أن المحافظ محروس أبلغ الميسري بضرورة إنهاء تواجد ممثلين لمؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية وللهلال الأحمر الإماراتي؛ كون تواجدهم يستقطب الناس مع أتباع المجلس الانتقالي وأبوظبي.
وأوضحت المصادر أن الميسري أكد للمحافظ محروس، أن هذا يعتبر قرار الرئيس هادي وليس فقط توجيهاً من الداخلية.
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