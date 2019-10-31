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اشهار جمعية الوفاء للمتقاعدين بمديرية القطن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019

اشهار جمعية الوفاء للمتقاعدين بمديرية القطن

الخليج 365 - القطن

عقد مساء أمس الاجتماع التاسيسي الاول للمتعاقدين في مديرية القطن.

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وجاء ذلك بحضور مندوب مكتب الشئوون الاجتماعية والعمل بالمديرية اللقاء الذي عقد في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم امس تم إشهارجمعية الوفاء للمتقاعدين بمديرية القطن.

 

وقد تم في يوم اللقاء انتخاب هيئة ادارية مكونة من سبعة اشخاص برئاسة الاستاذ صالح شيبان بن سحاق ولجنة الرقابة والتفتيش  مكونة من 3 اعضاء.

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