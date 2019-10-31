شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجوف.. تدشين حملة " أريد أن أرى " لمكافحة العمى وأمراض العيون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019 متابعات_الخليج 365 دشن وكيل محافظة الجوف المهندس عبدالله الحاشدي، اليوم ، بهيئة مستشفى الجوف العام الحملة الطبية المجانية الـ 58 لمكافحة العمى وأمراض العيون الذي تنفذها مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية بتمويل من جمعية الرحمة الخيرية العالمية بدولة الكويت تحت شعار"اريد ان ارى".

Advertisements وأشاد الوكيل الحاشدي بجهود جمعية الرحمة ومؤسسة التواصل لدعمهما الجانب الصحي في المحافظة. وذكر مدير مكتب مؤسسة التواصل للتنمية مبروك شبيل، بان الحملة التي تستمر على مدى اربعة ايام ، تهدف الى معالجة امراض العيون واجراء 150 عملية لإزالة المياه البيضاء.

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