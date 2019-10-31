مأرب.. المقدشي والعرادة يتفقدان مشروع توسعة المستشفى العسكري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

تفقد وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، يوم الأربعاء، ومعه محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، سير العمل في مشروع توسعة المستشفى العسكري بمحافظة مأرب، ومشروع الأكاديمية الطبية العسكرية وفرع المعهد الصحي العسكري بمأرب للاطلاع على مستوى الانجاز في الأعمال الانشائية لتلك المشاريع.



ووفق وكالة "سبأ" قام الوزير المقدشي بزيارة إلى دائرة الخدمات الطبية بوزارة الدفاع والتقى قيادة ومنسوبي الدائرة واطّلع على مستوى الخدمات الطبية التي تقدمها الدائرة للجرحى من أبطال القوات المسلحة الذين أصيبوا خلال مشاركتهم في المعارك مع المليشيا الحوثية..مشدداً على ضرورة الاهتمام بالجرحى وتقديم الرعاية الكاملة لهم تقديراً لتضحياتهم بأجزاء من أجسادهم في سبيل الدفاع عن الثورة والجمهورية والمكتسبات الوطنية.

وقام وزير الدفاع بزيارة إلى مدرسة القوات الخاصة بمدينة مأرب واطّلع على الأنشطة والبرامج التدريبية والتأهيلية المقدمة لمنسوبي القوات المسلحة.

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وخلال الزيارة ألقى كلمة توجيهية للمشاركين في دورة صف ضباط، ناقلاً لهم تحايا فخامة المشير الركن عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح..مؤكداً على أهمية الاعداد والبناء القتالي والمعنوي لأبطال القوات المسلحة بما يساعدهم لاكتساب المهارات والمعارف الكافية تمهيدا لانتقالهم إلى الميادين والمواقع لتنفيذ المهام الموكلة إليهم.

وأشار الفريق المقدشي إلى أن عملية التدريب والتأهيل تمثل ركيزة أساسية من ركائز اعادة بناء مؤسسة الوطن الدفاعية وفق أسس صحيحية وعقيدة وطنية سليمة خصوصا في هذه المرحلة الاستثنائية التي يخوض فيها الشعب اليمني وقواته المسلحة معركة وجودية دفاعا عن جمهوريته ودولته وشرعيته، بدعم واسناد من الأشقاء في المملكة العربية السعودية الذين يقفون بشجاعة مع الشعب اليمني لاستعادة أمن واستقرار الوطن وصد المخططات الساعية لخلق الفوضى والخراب في اليمن والمنطقة وتهديد أمن المصالح والممرات الدولية.

وجدّد وزير الدفاع التأكيد على المضي قدماً نحو استكمال ما تبقى من تراب الوطن مهما كانت المعوقات وبذل المزيد من التضحيات الغالية في هذه المعركة الوطنية الفاصلة مع المليشيات المتمردة والمشاريع العابثة.

وكان وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، قد التقى مساء يوم أمس وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة، وناقش معه أوضاع الطلاب من منتسبي القوات المسلحة المبتعثين للدراسة في الخارج، وجوانب التنسيق في مجال التدريب والتأهيل.