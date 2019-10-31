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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ذمار.. سقوط طائرة حوثية مسيرة في مديرية الحدأ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019
الخليج 365 ـ صنعاء
قالت مصادر محلية في محافظة ذمار إن طائرة مسيرة لمليشيات الحوثي سقطت ظهر اليوم أمس الأربعاء في أجواء مديرية الحداء شرقي المدينة
ووفق المصادر فان الطائرة المسيرة سقطت في قرية بني مقبل شمالي الحداء بعد أن اطلقتها مليشيات من سماء قرية بوسان بغرض التجريب
ولم يعرف بعد ما أن أحدث سقوط الطائرة أي أضرار جانبية في مكان سقوطها.
يشار إلى أن ميليشيات الحوثي الانقلابية قد أنشأت مطلع العام الجاري ورشة لصيانة وتجهيز الطائرات المسيرة في منطقة منقذه غربي المحافظة.
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