شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعميم من مليشيا الحوثي لعقال الحارات والمشايخ في صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019 الخليج 365 ـ صنعاء أصدرت مليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء، اليوم الخميس، تشرين الأول 31، 2019، تعميما جديدا للمشايخ وعقال الحارات.

وتضمن التعميم منع السفر أو الغياب أو المغادرة للمشايخ وعقال الحارات الا بإذن مسبق من قبل قطاع الاحياء الواقع تحت سيطرتها. Advertisements وتبدي المليشيا مخاوفها من اندلاع انتفاضة شعبية عارمة خلال الايام المقبلة على غرار ما حدث في لبنان والعراق أخيرا. وكانت المليشيا قد كثفت من انتشارها الأمني في عدد من أحياء العاصمة صنعاء وذمار تحسبا لأية تحركات شعبية في ظل وضع معيشي سيء.

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