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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسلحون يعترضون مركبة تقل أموالا تابعة للعمقي للصرافة بوادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019
الخليج 365 - خاص
أكد مصدر خاص "الخليج 365" ، أن مسلحن مجهولن خارجون عن القانون، أقدموا ظهر اليوم الأربعاء على نهب مركبة خاصة بشركة العمقي للصرافة في مديرية تريم.
وأضاف المصدر، أن المسلحين اعترضوا مركبة خاصة تابعة لشركة العمقي للصرافة أثناء نزولها من مدينة تريم واصابوا السائق بجروح وصفت بالخفيفة وقاموا باخذ المركبة وبما فيها من مبالغ مالية لجهة غير معلومة.
وبحسب المصدر، فقد رمى المسلحون المركبة فور الانتهاء من العملية، وأخذ الأموال التي على متنها.
حيث تفشت في الفترة الأخيرة في وادي حضرموت عمليات القتل والسرقات في وادي حضرموت وفشل المنظومة الأمنية عن تأمين المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
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