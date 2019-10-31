شكرا لبحثكم عن خبر اشتهر بالاغاني اليمنية.. إحالة الفنان الكويتي “خالد الملا” للمحاكمة والكشف عن السبب! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أحالت ‏النيابة العامة في الكويت الفنان “خالد الملا” للمحاكمة بتهمة الإساءة للقضاء، وذلك بعد أغنية له في أحد البرامج التلفزيونية تتحدث كلماتها عن مزور الشهادات والقاضي الفاسد.

وأحدثت الأغنية جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم إيقاف البرنامج الذي عرضها، كما تمت إحالة الفنان خالد الملا وبعض المسؤولين في القناة للمحاكمة.

وقال الإعلامي أحمد الفضلي في تغريدة له على ”تويتر“: ”‏المحكمة حكمت اليوم الإثنين بعدم اختصاصها في نظر الدعوى بالقضية المرفوعة ضدنا أنا والفنان خالد المُلا والمخرج رائد مال الله، بسبب أغنية خالد المُلا في برنامج اللوبي وتم تحويلها لدائرة ثانية“.

وكان الفنان خالد الملا قد صرح في وقت سابق أنه يستحيل أن يسيء إلى القضاء، معبّرًا عن دهشته مما يثار حول إساءته له عبر أغنية ”الشهادات المزوّرة“.

وأكد إنه يقصد أصحاب الشهادات المزوّرة بشكل عام، لأنهم يضرون البلد، وألمح إلى أن الأغنية لا تستهدف المزورين فحسب، بل تحمل انتقادات لكل من يعمل على تشويه اللهجة الكويتية بمفردات دخيلة عليها.

يذكر ان الفنان الكويتي خالد الملا اشتهر بالاغاني اليمنية وخصوصا الحضرمية ومايسمى بالعدنيات في الكويت .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اشتهر بالاغاني اليمنية.. إحالة الفنان الكويتي “خالد الملا” للمحاكمة والكشف عن السبب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.