شكرا لبحثكم عن خبر المغنية بلقيس تبكي لاجل طفلها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ظهرت الفنانة اليمنية بلقيس في مقطع فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق “إنستغرام” وهي تتحدث خلال ندوة عن ابنها.

وبدا عليها التأثر الشديد حين سئلت عن كيفية تعاطيها مع شعورها بالذنب بسبب ترك ابنها أحياناً من أجل العمل.

وتذكرت أن والدتها كانت تردد دائماً أنها تدعو لها ولأولادها الآخرين مع كل خفقة قلب. ولفتت إلى أنها كانت تعتبر أن الوالدة تبالغ في قولها هذا قبل أن تدرك معناه الحقيقي عندما أصبحت أماً.

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وشارفت على البكاء مع الإشارة إلى ان هذا الكلام يجعلها تتأثر وتوجهت إلى من طرحت عليها السؤال بالقول: “مسكتيني في المكان اللي يوجعني”.

وأضافت أنها تطلب من الله حماية ابنها تركي وأنها تعهد بأمر رعايته إلى أهل زوجها عندما تسافر لتقوم بعملها، مشيرة إلى أنها تقف أمام خيارين، إما فعل ذلك أو البقاء في المنزل مع التخلي عن طموحاتها.