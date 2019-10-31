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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انفجار عبوة ناسفة في جامعة ذمار أثناء حفل تخرج حظرته قيادات حوثية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019
الخليج 365 ـ ذمار
قالت مصادر محلية، إن عبوة ناسفة انفجرت، في جامعة ذمار أثناء حفل تخرج حضره عدد من قيادات المليشيات الحوثية.
ونقلت وكالة خبر عن المصادر أن العبوة الناسفة زرعت في سيارة لأحد المواطنين الذي حضر حفل تخرج ابنته.
وبينت المصادر أن الانفجار وقع على بعد مائة متر من قاعة فلسطين التي كانت تحتضن حفل تخرج حضرته قيادات حوثية في محاولة لاستغلال الفعاليات للترويج للفكر والمشروع الحوثي الطائفي.
وأكدت المصادر أن من بين الحضور أبوعقيل الشرقي مشرف محافظة ذمار، ومجاهد شايف القائم بأعمال محافظ ذمار، وعباس العمدي وكيل المحافظة، وأبو شرف المروني وكيل المحافظة، وعبدالحميد الشاهري وكيل محافظة إب، ومحافظ البيضاء، واللواء المنصوري، وطالب النهاري رئيس جامعة ذمار.
ولفتت المصادر إلى أن المليشيات الحوثية أغلقت الجامعة، ونشرت عناصرها في شوارع المدينة وسط حالة من الذعر.
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