مركز الملك سلمان يوزع اللحوم على النازحين في مأرب وصنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

دشن مركز سلمان للأعمال الاغاثية والانسانية بالتعاون مع شبكة النماء اليمنية للمنظمات الاهلية، بمدنية مارب، مشروع توزيع اللحوم على النازحين والمحتاجين في محافظتي مارب وصنعاء.



وأشاد مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة مارب حسن جابر الشبواني، خلال التدشين، بدور مركز الملك سلمان للأعمال الاغاثية والانسانية، وما يقدمه للنازحين في مارب من مساعدات ايوائية وانسانية وعلاجية.

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وتابع الشبواني أن السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالوحدة التنفيذية للنازحين تعمل جاهدة على تقديم المساعدات للنازحين لكنها لا تستطيع أن تفي بكل الاحتياجات، داعيا المنظمات الدولية والاقليمية إلى أن تحذو حذو مركز الملك سلمان في تقديم العون والمساعدة للنازحين خاصة في الجانب الصحي والتعليمي والخدمي.

وبحسب مسؤول المشاريع في شبكة النماء فإن المشروع يستهدف توزيع 20 ألف كرتون من اللحوم، على النازحين والمحتاجين منها 4 ألف كرتون في محافظتي صنعاء ومأرب، والبقية في محافظات، عدن، لحج، أبين، تعز، شبوة، المهرة، حجة.

واضاف أنه تم تدشين توزيع 2000 كرتون اليوم على النازحين والمحتاجين في محافظتي مارب وصنعاء.