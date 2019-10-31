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مقتل عدد من مسلحي المليشيا بغارات للتحالف في الجوف

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اليمن العربي ـ الجوف 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019

مقتل عدد من مسلحي المليشيا بغارات للتحالف في الجوف

الخليج 365 ـ الجوف

شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، غارات جوية على مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، غربي محافظة الجوف.

 

وتزامن القصف مع تحليق جوي مكثف وعلى علو منخفض في أجواء المنطقة.

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وبحسب مصادر محلية فقد استهدفت الغارات، تجمعا للمليشيا الحوثية، في جبهة حام.

 

واسفرت الغارات عن مصرع عدد من عناصر المليشيا المتمردة، إضافة إلى تدمير آليات قتالية تابعة لها.

 

وتشهد الجبهة وباقي جبهات المحافظة، منذ أشهر، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والتمردين الحوثيين.

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