المكلا. اجتماع لمناقشة الاستعدادات النهائية لمواجهة إعصار كيار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

استمرارا للإجراءات المتخذة لمواجهة تأثيرات إعصار كيار، شهدت مديرية المكلا الأربعاء، اجتماعا تنسيقيا بديوان عام المديرية برئاسة العميد الركن عويضان سالم عويضان رئيس أركان المنطقة العسكرية الثانية.



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وضم الاجتماع ، القائم بأعمال المدير العام لمديرية مدينة المكلا ، وإمام وخطيب جامع عمر ، ومستشار محافظ حضرموت، و المسئول الأمني العام للجان المجتمعية ومدير مكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية المكلا و رئيس إدارة اللجان المجتمعية بالمديرية.

وناقش الاجتماع ،مراجعة الترتيبات التي أعدت بشان مواجهة الإعصار، حيث تم الاتفاق على تقسيم مدينة المكلا الى ثلاثة أقسام وهي غرب ووسط وشرق مدينة المكلا على أن يتم وضع معدات وفرق للإنقاذ بالقرب من مواقع جريان السيول بتلك المناطق بالإضافة إلى الفرق المتطوعة المتواجدة بداخل الأحياء والوحدات السكنية.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على ضرورة القيام بجولة شاملة للتفتيش عن العبرات التي تحتاج إلى أعمال تصفية وتنظيف.