شكرا لبحثكم عن خبر معلومة صادمة بشأن تسخين السيارة قبل القيادة في الشتاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في معلومات جديدة وشكلت صدمة حيث يعاني معظم قائدي السيارات من صعوبة بالغة بقيادة السيارة في الشتاء، خاصة بعد تركها لفترات طويلة ، ويرجع ذلك لعدة أسباب منها ترك السيارة في البرد لفترة طويلة.

واتضح أن محركات السيارات الحديثة تتلقى الوقود على الفور عند التشغيل، لذلك يجب قيادتها فورا دون انتظار، كما أن تشغيل السيارة وتركها دون حركة، يتسبب في تسرب واختلاط بين البنزين غير المحترق وزيت المحرك.

ومن بين التقنيات الجديدة لحل مشكلة برودة السيارة، نظام الحقن Fuel injection والموجودة داخل علبة صغيرة بالسيارة، من أجل حفظ الوقود عند الضغط المطلوب لتشغيل المحرك في أي وقت.