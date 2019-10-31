شكرا لبحثكم عن خبر باكستان تقود وساطة سرية بين السعودية والحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصدر مطلع إن باكستان تجري حالياً مشاورات غير معلنة بين مليشيا الحوثي والسعودية، لا علاقة لها بمبادرة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان للصلح بين الرياض وطهران

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن المصدر قوله، أن الوساطة الباكستانية غير المباشرة مستمرة وقد تكون ناجحة لأنها المخرج الوحيد للاستقرار في المنطقة، وباكستان هي الأقوى للعب هذا الدور وإيجاد حل وسط يرضي جميع الأطراف.

وكانت جمهورية باكستان الإسلامية تبنت عبر رئيس مجلس الوزراء الباكستاني عمران خان دور الوساطة بين طهران من أجل إمكانية الحوار لضمان السلام في المنطقة.