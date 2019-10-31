شكرا لبحثكم عن خبر خبراء الأرصاد: إعصار جديد سيضرب المهرة مطلع الشهر المقبل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توقع خبراء الأرصاد أن إعصاراً جديداً أطلق عليه اسم "مها"، قد يضرب محافظة المهرة، يوم 5 نوفمبر المقبل.



وقال الخبراء أن الإعصار بعد أن يضرب "المهرة"، سيتحرك بعواصف شديدة و أمطار غزيرة تجاه حضرموت وشبوة متحولاً لمنخفض جوي تتأثر به المناطق الشمالية والوسطى.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه اليمن للمواجهة الإعصار "كيار"، الذي من المتوقع أن يصل السواحل اليمنية، مطلع الأسبوع القادم.

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وتعاني اليمن التي تشهد حرباً منذ خمس سنوات، من شحة الإمكانيات التي يمكن من خلالها مواجهة كوارث الأعاصير والعواصف المدارية.

ويعد اليمن، ثالث أكثر بلد في العالم مهدد بالكوارث الناتجة عن التغير المناخي، بحسب تقرير أعدته شركة Maplecroft البريطانية المتخصصة في مجال المخاطر والاستشارات الاستراتيجية.

وقال تقرير لشركة (مابلكروفت) الاستشارية، ونشرته مجلة (تايم) الأمريكية مطلع أكتوبر الجاري، إن اليمن من ضمن ست دول مهددة بمخاطر الكوارث هي: نيجيريا، هاييتي، اليمن، مانيلا، كيريباتي والإمارات.

وخلال السنوات الأخيرة عصفت باليمن العديد من الأعاصير، أدت خسائر اقتصادية وبيئية بالإضافة إلى خسائر بشرية.