شكرا لبحثكم عن خبر وفاة فنان يمني كبير بعد صراع مع المرض في عدن (الاسم والصورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفى اليوم الأربعاء، الفنان الشعبي الكبير "عبد الكريم توفيق ، بعد صراع طويل مع المرض في محافظة عدن جنوبي البلاد

ويعتبر الفنان عبد الكريم توفيق واحداً من الفنانين النادرين،حيث يتمتع بصوت قوي وأسلوب عالي أبهر كل مستمعيه ومحبيه .



بدأ مشواره الفني في خمسينات القرن الماضي بمحافظة لحج الحوطة، إلى أن بزع نجمه في الوسط الفني والشعبي .



قام بتزويد مكتبتي إذاعة عدن وتلفزيون عدن بالعديد من التسجيلات النادرة له خلال مسيرته الفنية .