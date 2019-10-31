شكرا لبحثكم عن خبر وفاة فنان يمني كبير بعد صراع مع المرض في عدن (الاسم والصورة) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - توفى اليوم الأربعاء، الفنان الشعبي الكبير "عبد الكريم توفيق ، بعد صراع طويل مع المرض في محافظة عدن جنوبي البلاد
ويعتبر الفنان عبد الكريم توفيق واحداً من الفنانين النادرين،حيث يتمتع بصوت قوي وأسلوب عالي أبهر كل مستمعيه ومحبيه .
بدأ مشواره الفني في خمسينات القرن الماضي بمحافظة لحج الحوطة، إلى أن بزع نجمه في الوسط الفني والشعبي .
قام بتزويد مكتبتي إذاعة عدن وتلفزيون عدن بالعديد من التسجيلات النادرة له خلال مسيرته الفنية .
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