شكرا لبحثكم عن خبر تعميم حوثي جديد للمشائخ وعقال الحارات (وثيقة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت مليشيا الحوثي بصنعاء، الاربعاء، تعميما جديدا للمشايخ وعقال الحارات. وتضمن التعميم الذي تلقاه "المشهد اليمني" بمنع السفر أو الغياب أو المغادرة للمشائخ وعقال الحارات الا بإذن مسبق من قبل قطاع الاحياء الواقع تحت سيطرتها. وتبدي المليشيا مخاوفها من اندلاع انتفاضة شعبية عارمة خلال الايام المقبلة.

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