شكرا لبحثكم عن خبر انفجار عبوة ناسفة بجامعة يمنية خلال حفل تخرج بحضور قيادات حوثية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ذكرت مصادر محلية، الاربعاء، أن عبوة ناسفة انفجرت، خلال حفل تخرج في جامعة يمنية، حضرته عدد من قيادات مليشيا الحوثي.

وأوضحت المصادر أن العبوة الناسفة زرعت في سيارة أحد المواطنين الذي حضر حفل تخرج ابنته بجامعة ذمار، و وقع الانفجار على بعد مائة متر من قاعة فلسطين التي كانت تحتضن حفل تخرج حضرته قيادات حوثية في محاولة لاستغلال الفعاليات للترويج للفكر والمشروع الحوثي الطائفي.

وأشارت المصادر الى أن من بين الحضور أبوعقيل الشرقي مشرف محافظة ذمار، ومجاهد شايف القائم بأعمال محافظ ذمار، وعباس العمدي وكيل المحافظة، وأبو شرف المروني وكيل المحافظة، وعبدالحميد الشاهري وكيل محافظة إب، ومحافظ البيضاء، واللواء المنصوري، وطالب النهاري رئيس جامعة ذمار.

Advertisements

ونوهت المصادر أن المليشيا الحوثية أغلقت الجامعة، ونشرت عناصرها في شوارع المدينة وسط حالة من الذعر والتأهب في صفوفهم.

جدير بالذكر أن مليشيا الحوثي تمارس ارهاب منظم على الجامعات الواقعة بمناطق سيطرتها.