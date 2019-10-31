شكرا لبحثكم عن خبر نقطة حوثية بصنعاء تعتقل المواطنين وتنهب الملايين من جيوبهم (تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية بصنعاء، اليوم الاربعاء، أن نقطة تابعة لمليشيا الحوثي نهبت أكثر من سبعة ملايين ريال على مواطن يمني، في مسلسل نهب مليشياوي متواصل بعدة محافظات واقعة تحت سيطرتهم.

وأوضحت المصادر لـ"المشهد اليمني" أن نقطة المشرف الحوثي ابو محمد الغولي التي نصبتها المليشيا شمال غربي العاصمة صنعاء، أمام مقلب القمامة بالازرقين، تنهب اموال المواطنين بقوة السلاح، وقامت قبل أيام بسرقة ونهب المواطن جمال الحاوري مبلغ ثلاثمائة الف ريال يمني، واعتقلوه بالأمن القومي وتحقيقات طوال الليل، لانهم وجدوا بحوزته مبلغ ثلاثمائة الف ريال من العملة الجديدة المطبوعة بعدن، دخل بها صنعاء يسدد المستشفى الذي عالج فيه قريبه، وبعد وساطات وتدخلات، افرجوا عنه وصادروا المبلغ، ورفضوا إعادته حتى اليوم".

وأشارت المصادر الى أن نقطة الغولي ذاتها نهبت مبلغ ستمائة الف ريال كانت بحوزة المواطن نبيل يحي جولة من منطقة الجاهلية، مديرية همدان، واعتقلوه بالأمن القومي، ثم افرجوا عنه وصادروا المبلغ.

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ولفتت المصادر الى أن المليشيا تنهب وتعتقل كل من وجدت بحوزته عملة جديدة.

وكانت أحد النقاط بمحافظة اب، قامت بنهب ومصادرة ملايين مماثلة على بائعي قات خلال الايام الماضية.