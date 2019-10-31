شكرا لبحثكم عن خبر حميدتي يؤكد سحب 10 آلاف جندي سوداني من اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نقلت صحيفة سودانية، عن نائب رئيس المجلس السيادي، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، تأكيده عودة 10 آلاف جندي من قواته بلاده في اليمن، بعد انتهاء فترة عملهم هناك.

جاء ذلك وفق ما نقلته صحيفة "التيار" (مستقلة المعارضة للنظام السابق)، الأربعاء، عن مصادر مطلعة لم تسمها، تصريحات لـ"حميدتي" الذي يشغل أيضًا منصب قائد "قوات الدعم السريع" التابعة للجيش.

وقالت المصادر إن "حميدتي" أشار إلى عدم رغبته في إرسال قوات جديدة إلى اليمن بديلة للقوات التي وصلت العاصمة الخرطوم، دون تفاصيل أخرى.

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ووفق الصحيفة، جاءت تأكيدات حميدتي في اجتماع ثلاثي عقد الثلاثاء، بحضور ممثلي مجلسيْ السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير، قائدة الحراك الاحتجاجي بالبلاد.

وحتى الساعة (11:20ت. غ)، لم يصدر أي تعقيب رسمي من الجهات السودانية، حول ما أوردته الصحيفة.

وفي 24 يوليو/ تموز الماضي، انسحبت قوات سودانية مشاركة ضمن التحالف العربي باليمن، من بعض مناطق تمركزها غربي البلد الأخير، حسب مصدر عسكري.