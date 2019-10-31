شكرا لبحثكم عن خبر رئيس الحوثيين يتفوه بكلمات قادت الى مصرع ”الصماد” ويتشفى بصراع ”الشرعية” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر مطلعة بصنعاء، الاربعاء، أن رئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي" مهدي المشاط، تفوه بكلمات قادت الى مصرع "الصماد"؛ متشفيا بالصراع داخل أجنحة "الشرعية".

وأوضحت المصادر لـ"المشهد اليمني" أن المشاط، ردد خلال تدشين ما اسماه المرحلة الأولى من مسار مكافحة مظاهر الابتزاز والرشوة والاستغلال غير المشروع لاحتياجات المواطنين، كلمات رددها سلفه الانقلابي صالح الصماد؛ إذ زعم" تحملنا جميعا المسئولية في وقت استثنائي ومفصلي، ما يتطلب منا جميعا القيام بأدوار استثنائية لنكون موظفين لدى هذا الشعب وخداما له وحراسا مؤتمنين على آماله وتضحياته وتطلعاته"؛ حد زعمه.

واشارت المصادر الى أن المشاط أدعى بحاجته الآن إلى تحرك إضافي لمواجهة الفساد الموجه إلى المواطن بشكل مباشر لحماية المواطن من مظاهر الاستغلال في المؤسسات الحكومية.

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ولفتت المصادر الى أن المشاط وعد بمنح المتعاونون على كشف من اسماهم الفاسدين امتيازات تشمل الإعفاء من الرسوم والتكريم المعنوي والمادي (في اشارة الى منتقدي فساد المليشيا، احساسا منه بخطر انتفاضة شعبية وشيكة).

جدير بالذكر أن قيادات مليشيا الحوثي باتت تدرك أن ايامها معدودة، مع زيادة الاحتقان الشعبي في الشارع اليمني إزاء تردي الاوضاع وانقطاع الرواتب، ما ينبئ بانتفاضة شعبية وشيكة.