شكرا لبحثكم عن خبر فلكي يمني يتوقع هطول أمطار غزيرة خلال النصف الاول من نوفمبر المقبل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توقع فلكي يمني، بهطول أمطار غزيرة خلال النصف الاول من نوفمبر المقبل.

وقال الفلكي محمد عياش في بيان نشره على صفحته بالفيسبوك، رصده "المشهد اليمني" أن الأمطار ستُعم معظم محافظات الجمهورية اعتبارا من الـ6 من نوفمبر، مع امتداد تأثير المنخفض المداري.

واشار عياش الى هطول أمطار متفاوتة الشدة على أرخبيل سقطرى خلال الثُلث الأول من شهر نوفمبر مع استمرارية اضطراب البحر وارتفاع الأمواج حتى انتهاء تأثير النشاط المداري في بحر العرب.

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واستبعد عياش احتمالية حدوث أي انخفاض كبيرٍ في درجات الحرارة على المرتفعات الجبلية مع الأجواء الماطرةِ وخلال النصف الاول من نوفمبر المقبل.

ولفت الى أن عاصفة مدارية قد تتشكل سريعاً فوق مياه بحر العرب مع بدايات شهر نوفمبر، وقد تتأثر بها بشكلٍ مُباشر السواحل الشرقية لليمن في الـ5 من نوفمبر، وأمطار غزيره بمعدلات عالية وفيضانية قد تشهدها محافظة المهرة وأجزاء من حضرموت.

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، افاد بأن العاصفة الاعصارية “كيار” تتحرك في المياه الاقليمية اليمنية مصحوبة بأمطار غزيرة جدا.