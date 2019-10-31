شكرا لبحثكم عن خبر في أول ظهور له بعد استهدافه.. وزير الدفاع يتوعد جماعة الحوثي (صورة) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - توعد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، بمواجهة مليشيا الحوثي وإنهاء الإنقلاب في اليمن
وأكد المقدشي على المضي قدماً نحو استكمال ما تبقى من تراب الوطن مهما كانت المعوقات وبذل المزيد من التضحيات الغالية في هذه المعركة الوطنية الفاصلة مع المليشيات المتمردة والمشاريع العابثة.
وقال الوزير إن أهمية الاعداد والبناء القتالي والمعنوي للقوات المسلحة يساعدهم لاكتساب المهارات والمعارف الكافية تمهيدا لانتقالهم إلى الميادين والمواقع لتنفيذ المهام الموكلة إليهم.
وأشار المقدشي إلى ضرورة الاهتمام بالجرحى وتقديم الرعاية الكاملة لهم تقديراً لتضحياتهم بأجزاء من أجسادهم في سبيل الدفاع عن الثورة والجمهورية والمكتسبات الوطنية.
وتفقد الوزير ومعه محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، اليوم، سير العمل في مشروع توسعة المستشفى العسكري بمحافظة مأرب، ومشروع الأكاديمية الطبية العسكرية وفرع المعهد الصحي العسكري بمأرب للاطلاع على مستوى الانجاز في الأعمال الانشائية لتلك المشاريع.
وأطّلع على الأنشطة والبرامج التدريبية والتأهيلية المقدمة لمنسوبي القوات المسلحة في مدرسة القوات الخاصة بمدينة مأرب.
وكان وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، قد التقى مساء يوم أمس وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة، وناقش معه أوضاع الطلاب من منتسبي القوات المسلحة المبتعثين للدراسة في الخارج، وجوانب التنسيق في مجال التدريب والتأهيل.
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