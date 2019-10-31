شكرا لبحثكم عن خبر ضابط سعودي يفاجئ رفاقه بعد أيام من اختفائه في اليمن‎ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نجح ضابط سعودي شاب، في التغلب على إصابة بليغة تعرَّض لها في إحدى جبهات حرب اليمن الملتهبة، وفاجأ رفاقه بالعودة حيًّا بعد أربعة أيام على فقدانه.

وأصيب الملازم أول سعيد القرني في إحدى المعارك التي تشهدها جبهة منطقة الملاحيط التابعة لمديرية الظاهر في محافظة صعدة، وافتقده زملاؤه لأربعة أيام دون معرفة مصيره.

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وروى سليمان الدوسري، وهو إعلامي سعودي متخصص بالشؤون الحربية، تفاصيل ما واجهه الضابط الشاب، وكيف قام ”بربط مكان النزيف وإيقافه، رافضًا تسليم نفسه للعدو، ولم يكن معه إلا القليل من الماء والأكل، وبجانبه سلاحه حتى التقى بالقوات السعودية وتم إخلاؤه ببطولة“.

ونشر الدوسري مقطع فيديو للضابط القرني بين رفاقه خلال عملية نقله من ساحة المعركة لإسعافه من الإصابة التي تعرَّض لها، واصفًا ما جرى مع الملازم أول القرني بـ ”المعجزة من الله“.

وتشهدت جبهات محافظة صعدة، تصاعدًا ملحوظًا في حدة المواجهات الميدانية بين قوات الجيش اليمني، مسنودًا بقوات التحالف العربي من جهة، ومليشيا الحوثي من جهة أخرى.