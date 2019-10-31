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المليشيات تفرج عن مدير بنك اليمن الدولي بعد شهرين من اعتقاله

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - المليشيات تفرج عن مدير بنك اليمن الدولي بعد شهرين من اعتقاله

الخميس 31 أكتوبر 2019

المليشيات تفرج عن مدير بنك اليمن الدولي بعد شهرين من اعتقاله

الخليج 365

أفرجت مليشيا الحوثي الإنقلابية، الثلاثاء، عن مدير بنك اليمن الدولي، أحمد ثابت العبسي، بعد اختطافه دام لأكثر من شهرين.

 

وأكدت المصادر أن العبسي حصل على إفراج من قبل جماعة الحوثي، ويمكث حالياً في منزله وفق تأكيدات احد أبنائه.

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وكانت جماعة الحوثي قد اختطفت قبل شهرين الخبير الاقتصادي، ومدير بنك اليمن الدولي، أحمد العبسي، مع أثنين من مرافقه من وسط صنعاء، وأخفته قسرياً لأكثر من شهرين، دون أن تفصح عن سبب الاعتقال، أو توجّه تهمة علنية له.

 

وقالت مصادر قريبة من العبسي قد تحدث في وقت سابق عن تعرضه للتعذيب والاضطهاد داخل السجن، إلى جانب منع الحوثيين دخول الأدوية التي كان يحتاجها، خصوصاً أن الرجل كان قد أجرى عملية قلب مفتوح قبل أيام من اختطافه.

 

وتشهد صنعاء حالة توجس وقلق أمني، بعد قيام الحوثيين باستهداف رجال الأعمال والتجار، واعتقالهم في حال رفضم دفع مبالغ مالية وفق شروط معينه تفرضها الجماعة تحت مسميات مختلفة.

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