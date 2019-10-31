شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يسعون لتنفيذ أكبر عملية انتحارية منذ سيطرتهم على السلطة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مقربة من عملية صنع القرار في المليشيا الحوثية عن اعتزام الجماعة تنفيذ أكبر عملية انتحارية والتي ستبدأ تنفيذها بعد الإحتفال بالمولد النبوي الشريف بشكل مباشر .

وقالت المصادر لموقع " المشهد اليمني " اليوم الأربعاء أن عملية استدراج الحوثيين للعناصر المغرر بهم ستتم خلال التجهيزات والاحتفالات للمولد النبوي الشرفي من خلال استعطاف الشباب والزج بهم باسم الدين في حروبهم العبثية .

وأضاف المصدر أن مبالغ مالية كبيرة رصدت لنقل أبناء القبائل في إستغلال لذكرى المولد النبي بإسم الإحتفال ثم طلب منهم الفزعة من خلال إثارة العصبية من قبل المشرفين بالقول بالعبارات " الذين ايرجعوا مش رجال " و " وهم من الجبناء ".. وغيرها هو ما سيجعل أغلب الحضور في الاندفاع للجبهات .

Advertisements

وأكد المصدر أنه تم تجهيز عربات عسكرية وغير عسكرية لنقل هؤلاء المغرر بهم وحثهم للهجوم بعد تعبئتهم بأنه لن يموت أحد منهم والموت والحياة بيد الله " حق يراد به باطل " للدفع بهم لتفيذ عمليات انتحارية .

ووضح المصدر أن المليشيا تحاول بهذه الهجمة فرض أمر الواقع في عودة الحكم الأمامي الكهنوتي بعد أن وعد شيعة قم والنجف زعيم الحوثيين بأنه سيد الجزيرة العربية .

الجدير ذكره أن القيادات الحوثية سوف تستلم مبالغ مالية على كل شخص قامت بنقله الساحات في العاصمة صنعاء ثم الزج به في الجبهات ولن يتم الدفع على الأشخاص الذين يحضرون الإحتفال ويرجعون إلى منازلهم وفقا للاتفاق المبرم بين قيادات المليشيا والمشرفين التابعين لها .