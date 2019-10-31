شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يفرجون عن خبير إقتصادي بعد ثلاثة أشهر من الاختطاف ”صورة” والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أفرجت ميليشيات الحوثي الإنقلابية، الاربعاء، على خبير إقتصادي بارز بعد فترة من اختطافه في صنعاء.
وقالت مصادر محلية، أن الحوثيين أفرجوا عن "أحمد ثابت العبسي" مدير عام بنك اليمن الدولي، بعد 3 أشهر على اختطافه بتهمة التحفظ عن الادلاء بمعلومات، تكشف حسابات مصرفية خاصة برجال أعمال ومعارضين للحوثيين .
وظل مصير العبسي، مجهولاً لمدة شهرين قبل أن يتمكن من التواصل مع ذويه لاحقا.
ويعتبر العبسي من أبرز الخبراء الاقتصاديين في اليمن وحظيت قضية اختفائه المفاجئ بتفاعل واسع .
ومنع الحوثيون عن العبسي الدواء في السجن وتدهورت حالته الصحية بسبب اجرائه عملية القلب المفتوح قبل سنة.
ويمارس الحوثيون أساليب الترهيب والقمع ضد العاملين في قطاع المصارف و اراضي وعقارات الدولة وجهات توثيق الممتلكات الخاصة للحصول على معلومات تسهل الاستيلاء على ممتلكات المعارضين السياسيين لسلطتهم القمعية ونهب أموالهم النقدية وعقاراتهم وبيوتهم.
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